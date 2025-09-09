В Петербурге ищут преследующего детей педофила

Подозрительный мужчина заманивал к себе детей в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает Neva.today. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

О подозрительном мужчине в поселке Шушары сообщили местные жители в социальных сетях. По их словам, он пристает к несовершеннолетним и приглашает их к себе домой. Родители потерпевших уже обратились в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Казахстане суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего гражданина Узбекистана, признанного виновным в неоднократном изнасиловании подростка. В середине 2024 года мужчина приехал в республику на заработки. Воспользовавшись беспомощным состоянием 14-летней девочки из соседнего дома, он несколько раз надругался над ней.