09 сентября 2025 в 09:50

В Петербурге ищут преследующего детей педофила

Бастрыкин поручил доложить о появившемся в Петербурге педофиле-преследователе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подозрительный мужчина заманивал к себе детей в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает Neva.today. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

О подозрительном мужчине в поселке Шушары сообщили местные жители в социальных сетях. По их словам, он пристает к несовершеннолетним и приглашает их к себе домой. Родители потерпевших уже обратились в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Казахстане суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего гражданина Узбекистана, признанного виновным в неоднократном изнасиловании подростка. В середине 2024 года мужчина приехал в республику на заработки. Воспользовавшись беспомощным состоянием 14-летней девочки из соседнего дома, он несколько раз надругался над ней.

Россия
Cанкт-Петербург
педофилы
Александр Бастрыкин
