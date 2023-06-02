В Петербурге в пятиэтажке прогремел взрыв Мужчина в Петербурге лишился нескольких пальцев, когда поджег дымовую шашку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в пятиэтажном здании на Омской улице местный 39-летний житель лишился нескольких пальцев после того, как поджег предмет, похожий на дымовую шашку. Как передает Telegram-канал Mash на Мойке, мужчина нашел предмет на улице, а дома решил его поджечь. KP.RU со ссылкой на свой источник пишет, что взрыв произошел на лестничной клетке. Пострадавший мужчина ранее был судим.

Ранее судимый мужчина нашел на помойке дымовую шашку, принес ее в свой дом. Поднялся на лестничную клетку на последнем этаже. И там попытался ее поджечь, она хлопнула. Кисть ему будут ампутировать, — заявил источник.

На месте инцидента работают экстренные службы. Сам мужчина госпитализирован с травматической ампутацией трех пальцев. Медики подтвердили, что устроитель взрыва был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в подмосковной деревне Взгляднево мужчина лишился кисти из-за сдетонировавшего в руках самодельного взрывного устройства. ЧП произошло 7 мая в лесу. Прибывшие на помощь медики диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки, рваные повреждения конечностей и контузию правого глаза.