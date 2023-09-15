В Петербурге появились объявления о продаже квартир на китайском языке

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Жители Санкт-Петербурга сообщили о появлении в некоторых районах города объявлений о продаже элитной недвижимости на китайском языке, пишет «МК в Питере». Так, например, один из местных жителей обратил внимание на необычный плакат с иероглифами в окне жилого дома на Воскресенской набережной.

Как отмечает издание, подобное является новинкой на городском рынке недвижимости. Ранее продавцы квартир предпочитали английский язык, размещая в окнах таблички с надписью SALE и номером телефона.

Между тем информацию на указателях в центральных районах города, а также в аэропорту Пулково и в морском порту начали дублировать на китайском языке еще в 2016 году. Также китайские надписи часто встречаются в ресторанах и магазинах, особенно в историческом центре Петербурга. Теперь, как пишет издание, «поворот на Восток» произошел и в сфере продажи и аренды объектов недвижимости.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Санкт-Петербург одним из городов, в которых особенно живописно и атмосферно осенью. Она отметила, что встретить золотую осень стоит в одном из красивейших мест в окрестностях города — Петергофе.