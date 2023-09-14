Названы лучшие места России, где можно встретить золотую осень Тревел-блогер Ансталь посоветовала встретить золотую осень в Карелии и на Алтае

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Республика Алтай, Россия

В России много красивых городов, где особенно живописно и атмосферно осенью, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в первую очередь можно выделить Алтай, Карелию и Калининград.

В первую очередь можно выделить Алтай и Карелию. В горном парке «Рускеала», например, с подвесного моста, ведущего на Рускеальские водопады, можно сделать потрясающие фотографии. Также советую посетить уже небезызвестный Калининград. Ранней осенью там еще не так прохладно, можно отправиться как к морю, так и посетить сам город. Особенно красив в осенний период Светлогорск, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что в Северной столице Петергоф — одно из самых красивых мест осенью. Ради горных пейзажей стоит посетить Байкал и Камчатку.

Не стоит забывать о нашей культурной столице — Санкт-Петербурге. Практически каждый, наверное, уже побывал в Северной столице, однако посетить Петергоф осенью точно стоит. Прекрасные горные пейзажи можно наблюдать на Байкале, Камчатке и курорте Красная Поляна. Например, можно прокатиться на канатной дороге, а если повезет с погодой, то и искупаться в Черном море, — добавила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что бабьим летом у туристов популярностью пользуются курорты Краснодарского края. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем, посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке.