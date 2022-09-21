В СПЧ рассказали, подлежат ли мобилизации граждане с приписным Член СПЧ Кабанов: граждане с приписным удостоверением мобилизованы не будут

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сборный пункт военного комиссариата

Граждане с приписным удостоверением мобилизованы не будут, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, данная категория призывается только при полной мобилизации.

Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации, — сказал Кабанов.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.