В Петербурге предложение руки и сердца закончилось дракой с букетом В Петербурге мужчина напал на конкурента с букетом на глазах у девушки

В Санкт-Петербурге произошла жестокая уличная драка из-за девушки, сообщает «Фонтанка». По информации издания, мужчина встал на колени перед возлюбленной с букетом цветов, после чего на него накинулся другой парень. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Композиторов. Сообщается, что мужчина хотел сделать девушке предложение, вручив ей красную бархатную коробочку, в которой, предположительно, находилось обручальное кольцо. Девушка не сразу приняла подарок, после чего неожиданно объявился другой молодой человек. Между оппонентами сразу завязалась драка, в ход пошли кулаки, перцовый баллончик и букет цветов. Чем закончилась потасовка, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля и охранник устроили драку около торгового центра. Конфликт начался после того, как автолюбитель наехал на ногу сотрудника магазина. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчины ожесточенно наносят друг другу удары. После схватки охранник ударил ногой по машине, чем спровоцировал продолжение скандала. Известно, что никто из участников драки в полицию не обращался.