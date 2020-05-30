В Петербурге переболевших коронавирусом стали направлять на реабилитацию

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Петербуржцев, которые перенесли коронавирус в среднетяжёлых и тяжёлых формах, отправляют на реабилитацию. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Он напомнил, что коронавирус вызывает серьёзные повреждения органов дыхания. Переболевшим требуется полноценная реабилитация для восстановления дыхательной функции и лёгких, сообщает пресс-служба вице-губернатора.

Не полностью восстановившиеся пациенты будут направляться на реабилитационное лечение из стационаров или по направлению поликлиник. Такая помощь оказывается с 27 мая. Первым стационаром, в котором можно пройти реабилитацию, стала городская больница №40. Сначала в ней пролечились врачи, заболевшие COVID-19. Сейчас в медицинском учреждении находятся на реабилитации 30 человек.

Всего в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 15 580 человек. Излечились 5373, умер 191 человек.

NEWS.ru писал, что в Сибири больных COVID-19 вылечили препаратом от ревматоидного артрита.