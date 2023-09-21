В Петербурге осудили мужчину, зарубившего жену топором

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Суд в Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, зарубившего жену топором в январе 2021 года, сообщает городская прокуратура. На заседании установлено, что мужчина 14 раз ударил женщину по голове, а когда она умерла, связал ей руки пластиковыми хомутами и перенес тело в ванную.

Как отмечается, инцидент произошел в одной из квартир в доме на проспекте Большевиков. Мужчина выяснял отношение со своей супругой будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее жительница Гатчинского района Ленинградской области убила мужа и едва не лишила жизни 15-летнего сына. Подросток сам вызвал полицию. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родственники убитого считают, что причиной произошедшего могло стать осеннее обострение. Незадолго до трагедии женщина позвонила учительнице сына и рассказала о своем «волнительном состоянии».

В четверг, 21 сентября, Люблинский суд Москвы арестовал женщину, подозреваемую в убийстве 10-месячного ребенка. Трагедия произошла на юго-востоке российской столицы на улице Таганрогской. Тело младенца нашли со следами удушения, подозрения полицейских пали на его мать. 36-летняя фигурантка дела свою вину признала и в суде против заключения под стражу не возражала.