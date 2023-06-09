В Петербурге опровергли информацию о рассылке смс-повесток В Западном военном округе опровергли информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге не производилась смс-рассылка повесток, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа. Окончательное решение об использовании подобной системы еще не было принято.

Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения, — сказали в пресс-службе.

9 июня в военкомате по Кронштадтскому и Курортному районам города Санкт‑Петербурга подтвердили NEWS.ru рассылку СМС с приглашением на сверку документов. Ранее о рассылке сообщало издание «Ротонда». Представитель военкомата подчеркнул, что речь идет именно о сверке документов и насильно никого в армию не забирают.

Он объяснил, что рассылки создает автомат, а потому сообщения могут быть поданы некорректно. Так, представитель военкомата отметил, что в предложении «При себе паспорт, документ воинского учета» отсутствует слово «иметь».

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательстве, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.