В Петербурге мать еле оттащила напавшего бродячего пса от семилетней дочери Бродячая собака покусала семилетнюю девочку в Санкт-Петербурге

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В петербургском районе Колпино бродячий пес напал на семилетнюю девочку, сообщает 78.ru. Девочка была вместе с матерью, которой с трудом удалось оттащить собаку от ребенка.

Школьницу доставили на скорой в больницу в состоянии средней тяжести.

В конце апреля 12-летняя жительница Саратова была доставлена в травмпункт с рваной раной кисти, которую ей нанесла бродячая собака. Всего, по данным регионального управления СКР, в Саратовской области ведется восемь уголовных разбирательств по делам о халатности, связанным с нападением бездомных собак на людей.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ужесточить ответственность за нападение животного. А в Госдуме зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил ввести штраф для владельцев собак за самовыгул питомцев. Размер штрафов предлагается установить в размере минимального размера оплаты труда — не менее 16 242 рублей. Отмечается, что поправки могут быть внесены на рассмотрение в мае.