В Петербурге двое на одном самокате сбили ребенка «Фонтанка»: в Петербурге двое на одном самокате сбили ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое на одном самокате сбили ребенка на севере города, сообщает «Фонтанка». По данным газеты, мальчика госпитализировали с закрытым переломом голени со смещением, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как пишет издание, ребенок поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины, его поместили в отделение хирургии. По предварительным данным, пострадавший получил травму у дома 26/3 на Коломяжском проспекте около пяти часов вечера. Как объяснили медикам, его сбил переполненный самокат.

Ранее водитель такси сбил ребенка в Краснодаре на улице Дзержинского. По предварительным данным, Toyota под управлением 55-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбила мальчика примерно семи-восьми лет, который перебегал проезжую часть дороги. Таксист остался на месте после происшествия. Начальник пресс-службы УМВД по Краснодару уточнил, что ребенка вместе с матерью доставили в медучреждение для обследования.

Очевидица происшествия рассказала, что сбитый мальчик получил множественные травмы. По ее словам, ребенок после аварии был в сознании и мог сидеть. При этом женщина подчеркнула, что сам момент ДТП она не видела, однако заметила, как приехала скорая помощь, погрузила пострадавшего на каталку и увезла.