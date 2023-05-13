В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за кори В Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за карантина по кори

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В Петербурге Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса приостанавливает госпитализацию из-за карантина, связанного с корью. Решение будет действовать до особого распоряжения.

Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 78-00-09/72-0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8, приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения, — говорится в сообщении, опубликованном в группе центра во «ВКонтакте».

Ранее терапевт Алина Красикова предупредила россиян о возможных осложнениях кори, среди которых отит, конъюнктивит, сыпь по телу, боль в горле, слабость, мышечная боль и повышенная температура. Врач добавила, что корь может ухудшить течение хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она отметила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.