https://static.news.ru/photo/577a349c-32e9-11ea-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырёх уроженцев Узбекистана, которые совершили 22 разбойных нападения и похитили у потерпевших личные вещи на сумму 760 тыс. рублей.

Банда «работала» с августа по ноябрь 2017 года в ночное и вечернее время на территории Невского района неподалёку от круглосуточных магазинов. Они отслеживали пьяных мужчин, шли за ними до безлюдного места, били их и забирали ценные вещи, сообщают «Невские новости».

Как писал NEWS.ru, столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии ограблений салонов сотовой связи. Заявление в полицию написал менеджер одного из магазинов, который находится на улице Маросейка в центре Москвы. Продавец сообщил, что в салон зашёл неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы денежные средства и скрылся с места происшествия. Задержанный может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям. Общий ущерб по ним может превышать один миллион рублей.