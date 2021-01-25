В Пермском крае женщина спасла на пожаре пятерых чужих детей

https://static.news.ru/photo/466eef08-5e4e-11eb-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичная Лысьва/vk.com

В Березниках произошёл пожар в многоквартирном доме. Пятерых детей из запертой квартиры спасла соседка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошёл в комнате площадью 9 квадратных метров. Сгорели предметы обихода.

Увидев клубы дыма, выбивающиеся из окна первого этажа дома, многодетная мама Наталья Коляскина, живущая в соседнем подъезде, бросилась спасать детей. На помощь женщине пришёл проходивший молодой человек.

Он выбил окно, залез внутрь, открыл дверь, и мы вытащили из квартиры детей, — цитирует «КП-Пермь» Коляскину.

Она добавила, что один из мальчиков был обожжённым. Спасти удалось всех, даже любимца детей — хомячка.

Со слов детей, один из братьев, которому в мае должно исполниться три года, нашёл спички и поджёг ими диван. А потом не мог выйти из комнаты. Мальчик получил сильные ожоги. Его пришлось госпитализировать.

Как писал NEWS.ru, с 1 января в России вступил запрет на использование неисправных газовых плит и не прошедших техническое обслуживание. Он введён правилами противопожарного режима, установленными постановлением правительства.