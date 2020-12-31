Россиянам запретили готовить на не прошедших техобслуживание плитах

С 1 января в России вступил запрет на использование неисправных газовых плит и не прошедших техническое обслуживание. Он введён правилами противопожарного режима, установленными постановлением правительства.
Документ также запрещает эксплуатацию бытовых газовых приборов при утечке газа, присоединение элементов газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента и проверку герметичности соединений с помощью источников открытого огня
Кроме того, постановление не разрешает оставлять без присмотра включенные газовые приборы. Исключение сделано только для тех, круглосуточная работа которых предусмотрена в технической документации.
Документ
Нарушителям правил пожарной безопасности, согласно КоАП, грозит штраф в размере до трёх тысяч рублей, а в случае пожара — до пяти тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что в Тульской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме пострадал один человек. Кроме того, в жилище пострадало остекление и была смещена межкомнатная перегородка. В Новосибирской области из-за аналогичных происшествий были травмированы два человека. В Москве при взрыве газовой колонки пострадали пять человек и произошёл пожар в жилом доме.