Россиянам запретили готовить на не прошедших техобслуживание плитах

https://static.news.ru/photo/3c595dda-4c17-11eb-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января в России вступил запрет на использование неисправных газовых плит и не прошедших техническое обслуживание. Он введён правилами противопожарного режима, установленными постановлением правительства.

Документ также запрещает эксплуатацию бытовых газовых приборов при утечке газа, присоединение элементов газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента и проверку герметичности соединений с помощью источников открытого огня

Кроме того, постановление не разрешает оставлять без присмотра включенные газовые приборы. Исключение сделано только для тех, круглосуточная работа которых предусмотрена в технической документации.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он будет действовать до конца 2026 года.

Нарушителям правил пожарной безопасности, согласно КоАП, грозит штраф в размере до трёх тысяч рублей, а в случае пожара — до пяти тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тульской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме пострадал один человек. Кроме того, в жилище пострадало остекление и была смещена межкомнатная перегородка. В Новосибирской области из-за аналогичных происшествий были травмированы два человека. В Москве при взрыве газовой колонки пострадали пять человек и произошёл пожар в жилом доме.