В Пермском крае ввели запрет на запуск беспилотников

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Власти Пермского края ввели запрет на запуск в регионе беспилотных летательных аппаратов. В силу он вступит с 1 декабря, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства безопасности. Срок действия ограничения не указан.

Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов), — говорится в сообщении.

С указанной даты уполномоченные органы приостановят выдачу разрешений на полеты беспилотников. В ведомстве пояснили, что запрет установлен в целях обеспечения безопасности инфраструктуры промышленных и стратегических объектов.

В министерстве напомнили, что за использование БПЛА без разрешения предусмотрена административная ответственность. Нарушителей будут выявлять правоохранительные и иные уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что гражданина России Виталия Рустановича приговорили в Норвегии к 120 дням тюрьмы за несанкционированную съемку с использованием беспилотника. Мужчина подтвердил, что неоднократно пользовался дроном на территории страны. При этом он заявил, что не знал о незаконности своих действий, и вину признавать отказался.