В Норвегии россиянина приговорили к тюремному сроку за съемку с дрона В Норвегии приговорили россиянина Рустановича к 120 дням тюремного заключения за съемку с дрона

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Гражданин России Виталий Рустанович, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, приговорен к тюремному заключению на 120 дней, сообщает телеканал TV 2. Из тюремного срока будут вычтены 49 суток, которые задержанный уже провел под стражей.

По данным следствия, Рустанович управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября. Сам он признался в том, что использовал дрон в Норвегии. Россиянин заявил, что не знал о незаконности своих действий, и не признал себя виновным.

11 октября Рустановича остановили на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» в Финнмарке по пути в Россию. В ходе проверки полиция обнаружила у него жесткие диски с большими объемами данных, фотоаппаратуру и несколько беспилотников. Помимо этого, у Рустановича нашли три паспорта — два российских и один израильский.

Ранее суд в Норвегии приговорил другого россиянина к 90 дням тюремного заключения. Его признали виновным в том, что он запускал беспилотники в королевстве. Гражданам России запрещено управлять дронами в Норвегии из-за санкций.