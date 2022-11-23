В Норвегии запускавшего дроны россиянина отправили в тюрьму В Норвегии запускавшего дроны россиянина приговорили к 90 дням заключения из-за санкций

Фото: st3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норвежская тюрьма

Суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина к 90 дням тюремного заключения, сообщила телерадиокомпания NRK. Его признали виновным в том, что запускал беспилотники в семи местах в королевстве.

Россиянин, который обвинялся в запуске дронов, приговорен к 90 дням тюрьмы. Для граждан России запрещено запускать дроны в Норвегии из-за санкций, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ноябре должны состояться суды еще над тремя россиянами, которые были задержаны за управление дронами в Норвегии.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, до этого также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.

Прокуратура Норвегии предъявилаобвинение Якунину, задержанному за несанкционированную съемку. Ведомство считает, что он виновен в использовании беспилотника, судебное заседание назначено на 29 ноября.