Verdens Gang: полиция в Норвегии задержала россиянина с дроном

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Полиция Норвегии

Полиция Норвегии задержала гражданина России с беспилотником в аэропорту Тромсё, пишет Verdens Gang. По информации газеты, при мужчине было больше количество фототехники, беспилотник и несколько карт памяти. 51-летнего россиянина обвиняют в управлении дроном на территории Норвегии. Задержанный объяснил, что находится в командировке, а фотографии делал в личных целях.

Мужчина пересек границу в Стурскуге в четверг по пути на Шпицберген в связи с рабочей поездкой. Он признался, что управлял дроном, но снимки были сделаны только в личных целях, — говорится в сообщении.

По словам представителя полицейского округа Тромсё Джейкоба Берга, правоохранительные органы нашли в картах памяти мужчины изображения из аэропорта в Киркенесе, в том числе военного вертолета. Берг также рассказал, что к делу привлечена полиция безопасности.

Он добавил, что россиянам не запрещено снимать видео и фотографировать в аэропортах, а после начала спецоперации России на Украине многие страны, включая Норвегию, запретили гражданам РФ «летать над страной на самолетах и беспилотниках».

Ранее на острове Святого Лаврентия в США арестовали двоих россиян, которые приплыли на лодке из России. Их заметили местные жители. Мужчины рассказали жителям острова, что отправились из города Эгвекинот Чукотского автономного округа и преодолели по морю примерно 480 километров.