В Перми разыскивают послушника церкви за убийство бездомного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послушник церкви в деревне Капидоны объявлен в розыск по подозрению в убийстве бездомного, попросившего у него денег на еду, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, мужчина сам признался в убийстве прохожим, после чего сбежал с места преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Перми, где ранее судимый Александр Попов решил погулять несколько дней. Во время прогулки он спрятался от дождя под козырек, где встретил бездомного мужчину, представившегося Юрием. Он попросил послушника церкви дать ему немного денег на еду, однако в ответ Попов, предположительно, достал нож и ударил его в шею. Уходя с места преступления он встретил пару, показал им нож и попросил вызвать полицию. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место врачи констатировали смерть бездомного. Попов объявлен в розыск, ему грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненный срок. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности и имеет девять судимостей.

Ранее у станции метро "Котельники" в Москве произошла драка, в ходе которой мужчина получил ножевое ранение в области поясницы. Также он повредил палец. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, причина конфликта неизвестна.