Средства РЭБ перехватили беспилотник в Орловской области Губернатор Орловской области Клычков сообщил о перехвате беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, дрон упал на территории Ливенского района. Повреждений и пострадавших нет. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет, — сообщил губернатор.

По его словам, место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

Ранее о перехвате средствами РЭБ беспилотника в Орловской области сообщалось 10 сентября. Это произошло в селе Сомово Шаблыкинского района. Никто не пострадал.

В пятницу, 15 сентября, стало известно, что ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки. Обстрелам подверглись населенные пункты в Белгородском и Краснояружском районах и Шебекинском городском округе.

Также в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, в результате были ранены двое мирных жителей, повреждены шесть домов и два гражданских объекта.