Девушка погибла, вылетев с аттракциона в орловском парке отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семнадцатилетняя жительница Орла выпала из кресла аттракциона «Орбита» и погибла, сообщает «Вечерний Орел». Несчастный случай произошел в Городском парке культуры и отдыха города Орел.

По словам очевидцев, местная жительница каталась на аттракционе и вылетела из него во время движения. Прибывшие на место происшествия медики направили ее в областную детскую больницу, однако спасти девушку не удалось. В результате полученных травм она скончалась.

Ранее в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нём людьми. В результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находились около 24 человек, всех эвакуировали.

24 апреля женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» в Омске, упав за ограждение на асфальт в местном парке культуры и отдыха. Отмечается, что россиянка находилась в парке аттракционов вместе с пятилетней дочкой. Обстоятельства инцидента выясняли полицейские.