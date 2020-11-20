Глава Волгограда разрешил чиновникам работать меньше и хуже

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани бабушка-блогер агитирует жителей не носить маски, сообщает inkazan.ru . Женщина утверждает, что по закону люди могут носить средства индивидуальной защиты только по своему усмотрению. Свою теорию она уже несколько раз проверяла в общественном транспорте — против неё выступили не только кондукторы и водители, но и пассажиры, которые помогали блогеру покинуть салон.

Башкирия

В Уфе журналисты Mkset оценили качество сервиса в больницах по последним комментариям пользователей. За время пандемии рейтинги упали до 1–2 звёзд практически у всех госучреждений. Также оказалось, что люди жалуются не только на многочасовые очереди, но и на хамство сотрудников.

Нижегородская область

Aleksey Fokin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Блогер Илья Варламов назвал Нижний Новгород самым «вымирающим» крупным городом России. Рейтинг он составил на основе данных Росстата. Однако аналитик, с которым побеседовали журналисты newsnn.ru ., рассказал, что нельзя применять термин «вымирание» к городу с населением свыше 1 млн человек.

Удмуртия

В Удмуртии 46-летняя женщина получила год условно за драку с полицией, пишет udm-info.ru . Полиция приехала разнимать драку пьяной компании, а женщина решила воспрепятствовать составлению протокола, ударив одного из стражей закона кулаком в лицо.

Ростовская область

Ростовские студенты, обучающиеся на платной основе, недовольны качеством образования. Как рассказал собеседник rostovgazeta.ru , вся весна 2020 года прошла дистанционно, однако стоимость оплаты им так и не пересчитали. Сейчас многие группы также отправлены на карантин и вынуждены учиться дома.

Приморье

Во Владивостоке на автомобиль упала метровая бетонная плита. Инцидент попал в обзор видеорегистратора. В тот момент хозяин машины чистил её от снега, пишет vostokmedia.com . По словам автолюбителя, спасся он только благодаря быстрой реакции. Теперь он планирует через суд потребовать возмещения стоимости своего нового авто, не подлежащего ремонту.

Омская область

Глава омского Министерства образования Татьяна Дернова заявила, что родителям придётся «поработать» учителями из-за болезней педагогов. Как пишет gorod55.ru , она отметила, что школьникам и их родителям будет необходимо посвятить зимние и весенние каникулы навёрстыванию материала по предметам, которые ведёт заболевший учитель.

Оренбургская область

В Новотроицке Оренбургской области бывший заключённый подал в суд на колонию. Как пишет 56orb.ru , мужчина потребовал компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей из-за плохих условий содержания. Суд подтвердил, что бывший заключённый вместе с тремя людьми 11 дней просидел в двухместной камере. Из-за отсутствия необходимой мебели им приходилось не только спать, но и есть на полу. Однако с запрашиваемой суммой судья не согласился и постановил выплатить 5,5 тысячи рублей.

Карелия

Западный военный округ планировал скрыть от общественности информацию о вспышке коронавируса в Президентском кадетском училище в Петрозаводске. Как сообщает karelinform.ru , об этом рассказал детский омбудсмен Карелии. Изначально военные отрицали большое число заражённых, заявив, что заболели 42 человека. На следующий день выяснилось, что число инфицированных — 175. Омбудсмен раскритиковал действия округа и назвал это грубым нарушением права людей на информацию.

Тюменская область

Тюменка потребовала изменить закон о провозе животных в общественном транспорте. Как сообщает nashgorod.ru , женщину вместе с собакой выгнали из автобуса, хотя животное было в наморднике и на поводке. По её словам, постановление, запрещающее провозить животных в общественном транспорте, — несправедливость, которую необходимо устранить.

Хабаровский край

В Хабаровском крае сократилось число «чёрных лесорубов». Как сообщает transsibinfo.com , лесные инспекторы выявили 145 фактов незаконных рубок, что на 35 случаев меньше, чем в прошлом году. В этом сезоне сотрудники комитета лесного хозяйства провели около трёх тысяч рейдов. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, превысила 210 млн рублей.

Ставропольский край

Правительство Ставропольского края устроило аукцион на проведение новогоднего банкета с начальной стоимостью в 1 миллион рублей. Как пишет newstracker.ru , в контракте особо оговаривается, что обслуживающий персонал должен будет хранить в тайне всё, что услышит на банкете.

Челябинская область

Южноуральцы спят в куртках и валенках из-за холодных батарей, пишет «Курс дела» . Активисты обратились в прокуратуру с жалобой на перебои с отоплением сразу в нескольких населённых пунктах Челябинской области. По словам людей, температура в комнатах не превышает 15 градусов тепла, а управляющие компании и местные власти либо игнорируют жалобы, либо ссылаются на устаревшее оборудование.

ХМАО

В Нижневартовске врачи спасли двухгодовалого ребёнка, здоровье которого осложнил COVID-19. Из-за влияния болезни определённое время он находился в реанимации на ИВЛ. Как пишет muksun.fm , заведующая инфекционного отделения, где проходил лечение двухлетний вартовчанин, призналась, что врачи очень переживали за его состояние. По её словам, им хотелось приложить все усилия, чтобы помочь мальчику и его матери, которая переживала за здоровье ребёнка.

Волгоградская область

Глава Волгограда разрешил чиновникам работать меньше и хуже. Новое постановление Виталия Лихачёва позволяет муниципальным учреждениям отклоняться от показателя качества при оказании услуг и работ населению. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , это касается тех городских учреждений, где в текущем году был приостановлен допуск получателей услуг (работ), согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Лихачев разрешил им не следить за показателями качества при оказании муниципальных услуг.

Свердловская область

crb-sysert.ru

Десятки свердловских врачей пожаловались на снижение зарплаты в три раза, пишет издание tagilcity.ru . В Свердловской области медики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо с просьбой проверить больницу на предмет соблюдения Трудового кодекса. Подписались под обращением около 80 сотрудников. Медик заявил, что оклад снизили до 20 тысяч рублей.

Ленинградская область

В Санкт-Петербурге в трамвае на Бухарестской улице кондуктор стрелял в безбилетного пассажира. Как пишет newia.ru , по предварительной информации, 36-летний кондуктор готовился сменить на рабочем месте свою немолодую коллегу. 60-летняя кондукторша ссорилась с двумя пассажирами, которые наотрез отказывались оплачивать проезд. Кондуктор-мужчина вступился за даму и вскоре получил от агрессивных безбилетников несколько ударов по лицу. После этого он достал травматический пистолет и дважды выстрелил из него в сторону обидчиков.

Хакасия

Вопреки предшествовавшим заявлениям, власти Хакасии продлили дистанционное обучение для учеников 5–11-х классов ещё на неделю. Как сообщает newkhakasiya.online , ходатайство с просьбой о завершении дистанционного обучения поступило в правительство республики из Минобразования 19 ноября. Однако в оперативном штабе решили иначе.

Сибирь

Долги за аренду муниципальной земли в Новосибирске превысили 4 млрд рублей. Мэрия считает, что половину суммы вернуть будет невозможно, пишет atas.info . Большинство должников уже являются банкротами и погасить задолженность вряд ли смогут. Так, банкроты задолжали 2,08 млрд рублей, застройщики проблемных домов — 113,3 млн рублей. Еще 207,9 млн рублей приставы должны взыскать по договорам, по которым мэрия выиграла суд.