В Омске разобрали завал на месте обрушения стены жилого дома Омский губернатор Бурков: завал на месте обрушения стены жилого дома разобрали

Фото: 55.mchs.gov.ru

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены жилого дома

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что завал на месте обрушения стены жилого дома № 53 по улице XX Партсъезда в областном центре полностью разобран. Пострадавших и погибших не оказалось, отметил он в Telegram.

Съездили на место узнать, что известно к утру — завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18 (02:18 мск). Территория все так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают. Сотрудники полиции сообщили, что на месте все еще работают специалисты, — отмечается в его сообщении.

Бурков добавил, что утром 13 августа власти решили разрешить жильцам войти в дом за вещами. Состояние дома в настоящий момент оценивают специалисты.

Ранее стало известно, что чиновники обвинили жильцов обрушившегося дома в Омске в нарушении целостности торцевой стены. Об этом говорится в официальных ответах людям на просьбу принять меры по расселению из аварийного дома. По версии чиновников, трещины в кладке стены возникли из-за «отсутствия гидроизоляции в самовольно установленных душевых кабинах», которые находились в обрушившейся части дома.