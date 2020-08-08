В Омске произошёл конфликт между митингующими за Хабаровск и ОМОНом

https://static.news.ru/photo/d7466a66-d9ff-11ea-a228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Акция поддержки протестующих в Хабаровске прошла 8 августа 2020 года в 18:00 в Омске. На улицы вышли около 300 человек. Они прошлись, по примеру Хабаровска, по центральным улицам города.

Однако мирного шествия не вышло. Между участниками акции и сотрудниками полиции произошёл конфликт. Во время конфликта был вызван отряд ОМОН, сообщает портал hab.mk.ru.

Отмечается, что сотрудники ОМОНа начали задерживать зачинщика конфликта, но на подмогу к нему подошли ещё около 10 участников акции. Свидетели рассказали, что сотрудники ОМОНа положили конфликтующих на землю и скрутили руки. Затем они были задержаны.

Конфликт произошёл возле здания местного ТЮЗа.

Как писал NEWS.ru ранее, директор московского парка Горького в Москве Павел Трехлеб сообщил, что произошёл небольшой конфликт между одним из посетителей и сотрудником ОМОНа. Он отметил, что самого активного участника конфликта увели в сторону. Другие бойцы ВДВ хотели присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан. Всех задержанных отпустили.