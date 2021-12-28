В Омске объяснили акцию с новогодним поздравлением от умершего родственника

Представитель омской ритуальной организации «Наследие» в разговоре с NEWS.ru объяснила акцию с поздравлением и ответным подарком от умершего родственника. Она объяснила, что соответствующий ролик действительно размещён на их официальном сайте и от жителей города уже пришло «очень много писем».

Писем очень много, никакого негатива нет, сумасшедшие не пишут. Пишут люди, которым нужна психологическая помощь. Мы всем стараемся ответить. Отвечает живой человек, не бот, всё индивидуально в каждом письме. Мы стараемся немного отличаться от других компаний, — подчеркнули в «Наследии».

Судя по условиям акции, человек отправляет e-mail с поздравительным текстом и пожеланиями усопшему родственнику на почту вымышленного персонажа Dead Morose. В компании отметили, что на все отправленные письма придёт индивидуальный ответ.

Ранее стало известно, что в 2021-м при праздновании новогодних корпоративов популярным становится интерактивный формат, когда важная роль в проведении мероприятия отводится самим сотрудникам. Также актуально проведение праздника в формате костюмированной киновечеринки, рассказал в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Станислав Грушевский.