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24 июля 2025 в 21:24

Ветеран СВО скрутил мигранта, ударившего ножом россиянина

В Омске мигрант ударил ножом заступившегося за девушку россиянина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Омске мигрант из Афганистана ударил ножом заступившегося за девушку местного жителя, сообщает Telegram-канал Readovka. Инцидент произошел на улице, где иностранец начал приставать к компании молодых людей и вел себя агрессивно.

По словам очевидцев, мужчина находился под действием веществ и начал приставать к девушке. Когда ее приятель попытался вмешаться, то получил удар ножом в бок. Прохожие оперативно оказали раненому первую помощь, зажав рану до приезда медиков.

Злоумышленника скрутил проходивший мимо ветеран СВО. По словам свидетелей, он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции. Пострадавшего увезла скорая, его состояние неизвестно.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин высказались за запрет тренировок мигрантов в подпольных клубах ММА. Парламентарии считают, что это связано с ростом преступности среди нелегальных мигрантов и может помочь в борьбе с криминалом и экстремизмом. Инициатива, в частности, направлена на усиление контроля правоохранительных органов за нелегальными спортивными секциями.

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