02 декабря 2025 в 11:51

В одном регионе введут штрафы для владельцев нелегальных гостевых домов

В Крыму с 2026 года начнут штрафовать владельцев нелегальных гостевых домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Крыму с января 2026 года начнут штрафовать владельцев нелегальных гостевых домов, заявил «Крыму 24» министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Для нарушителей также предусмотрят ограничения.

Собственники гостевых домов, которые все-таки решили не легализовывать свою деятельность, находятся вне рамок правового поля. С 1 января 2026-го такие гостевые дома не имеют права размещать информацию о себе и рекламу на платформах онлайн-бронирования и агрегаторах, подчеркнул Ганзий.

Он уточнил, что их также ждут серьезные штрафы за нарушение правил использования земельных участков под гостиничный бизнес. Министр добавил, что легализация бизнеса открывает много новых возможностей. Так владельцы смогут официально продвигать свои услуги, участвовать в программах продвижения Крыма и получать поддержку от государства.

Ранее финансовый эксперт Анна Баранова заявила, что проживание в апартаментах или гостевых домах во время отпуска позволит сэкономить. Она отметила, что сейчас легко подобрать апартаменты с уровнем сервиса, сопоставимым отельному.

