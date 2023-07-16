В одном из российских городов сварили самую большую в стране чашку кофе В Твери сварили самую большую чашку кофе в России

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В Твери сварили самую большую чашку кофе в России, сообщает Telegram-канал «Московские новости». По информации канала, для приготовления 1435 литров кофе использовали почти 100 килограмм арабики.

Отмечается, что чашку высотой в два метра установили на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия Твери.

Ранее в Анапе местные жители собрали самый большой бургер в России. Его готовили под открытым небом на специально подготовленной для этого круглой платформе, чуть больше самого блюда в диаметре. Собирать бутерброд начали с нижней булки. две котлеты сразу нескольким поварам пришлось переносить до места приготовления, используя при этом носилки. Диаметр котлет и самого бургера в итоге составил полтора метра. В высоту бургер оказался 77 см, а вес блюда достиг 759 кг. Рекордный результат был зафиксирован экспертами. Бургер решили внести в книгу рекордов России.

До этого пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса — он был признан старейшей собакой в мире. Рекорд зафиксировали 1 февраля, когда питомцу было 30 лет и 267 дней. Хозяева Боби считают, что на продолжительность жизни благоприятно влияет близость с природой, хорошее питание и спокойная обстановка дома.