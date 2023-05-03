Самый большой бургер в России собрали в Анапе

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Замес теста на хлебокомбинате

В Анапе местные жители собрали самый большой бургер в России. Его готовили под открытым небом на специально подготовленной для этого круглой платформе, чуть больше самого блюда в диаметре, сообщает ОТР. Собирать блюдо начали с нижней булки.

Как уточняет издание, две котлеты сразу нескольким поварам пришлось переносить до места приготовления, используя при этом носилки. Диаметр котлет и самого бургера в итоге составил полтора метра.

В высоту бургер оказался 77 см, а вес блюда достиг 759 кг. Рекордный результат был зафиксирован экспертами. Бургер будет внесен в «Книгу рекордов России».

Пес Боби из Португалии ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса — он был признан старейшей собакой в мире. Рекорд зафиксировали 1 февраля, когда питомцу было 30 лет и 267 дней. Хозяева Боби считают, что на продолжительность жизни благоприятно влияет близость с природой, хорошее питание и спокойная обстановка дома.

До этого испанка Мария Бруна Морейра попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый из ныне живущих людей. В марте 2022 года ей исполнилось 116 лет. Морейра получила титул главного долгожителя после смерти 118-летней монахини из Франции Люсиль Рандон 17 января 2023 года.