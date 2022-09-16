В Новоуральске школьник сжег венок на Вечном огне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новоуральске школьник сжег венок на Вечном огне, осквернив тем самым памятник героям Великой Отечественной войны. Подросток поставлен на учет инспекции по делам несовершеннолетних, передает Telegram-канал Mash.

Школьник уже раскаялся в своем поступке. По его словам, он просто хотел проверить горючесть материала, из которого сделан венок. По данным канала, подросток воспитывается в благополучной семье.

В связи с произошедшим руководство местных школ обязали заняться патриотическим воспитанием учащихся.

Ранее похожий случай произошел в Каменске-Уральском. Там несколько подростков сняли на видео, как они жарят картошку на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать». В качестве сковороды они использовали самокат. Школьников задержали сотрудники полиции, некоторых из них поставили на учет в ПДН. Один из вандалов принес извинения в Сети за свой поступок.