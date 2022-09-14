Полиция задержала осквернителей Вечного огня в Каменске-Уральском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каменске-Уральском полиция задержала нескольких школьников, использовавших самокат в качестве сковороды на Вечном огне, расположенном у мемориала уральским алюминщикам, подростки пожарили там картошку. Как сообщили в прокуратуре, некоторых из них сразу вызвали на допрос и поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики, — говорится в сообщении ведомства.

К настоящему моменту опознаны четверо вандалов, возраст которых 11, 14, 15 и 16 лет. В разговоре с правоохранителями школьники пытались оправдаться, что держали над огнём ботву и листья.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети видео парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал целоваться с другом на фоне кладбища. Подростка привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ (надругательство над местами захоронений).