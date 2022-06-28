В Калининграде задержали мужчину, пожарившего курицу на Вечном огне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калининграде задержали 49-летнего мужчину, пожарившего курицу на Вечном огне, сообщили Lenta.ru в пресс-службе местного Следственного комитета. Подозреваемый признал вину, пояснив, что решился на этот поступок, потому что был голоден и пьян.

Накануне в Сети появились фотографии куриных тушек, раскиданных вокруг Вечного огня в мемориальном комплексе на Комсомольской улице — там расположена братская могила, в которой захоронено более 600 красноармейцев. Очевидцы предположили, что постамент использовали как мангал. По данному факту глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки установить причастных к инциденту.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Мичуринске неизвестные исписали бандеровскими лозунгами могилу росгвардейца, погибшего на Украине. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения по мотивам ненависти или вражды.