В Мичуринске вандалы осквернили могилу погибшего на Украине росгвардейца Baza: в Мичуринске вандалы исписали бандеровскими лозунгами могилу росгвардейца, погибшего на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мичуринске Тамбовской области неизвестные осквернили могилу 21-летнего росгвардейца Антона Манохина, погибшего в феврале в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал Baza. Вандалы исписали плитку у захоронения украинскими националистическими лозунгами.

Работники ритуальной службы сообщили, что на тротуарную плитку у захоронения военного были нанесены националистические лозунги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения по мотивам ненависти или вражды. Вандалов ищут.

Ранее на молодых людей, повредивших огромную букву Z в Чебоксарах, завели уголовное дело по статье «Вандализм». Им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, каждому из них придется заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

18 июня Псковский городской суд назначил местному жителю административный штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что он публично выступил с заявлением, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил России на территории Украины.