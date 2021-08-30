В новосибирском лесу нашли редкий фиолетовый гриб

В лесу Новосибирской области обнаружили гриб необычного насыщенного фиолетового цвета. Как утверждают специалисты, такой гриб можно встретить только в нетронутых человеком лесных чащах, пишет Сиб.фм.

Помимо цвета, гриб также оказался ещё и очень крепким наощупь по сравнению с обычными находками грибников.

Предположительно, этот гриб является паутинником фиолетовым либо представителем редкого и несъедобного подвида Phlegmacium. Он также может быть и краснокнижным несъедобным грибом.

Ранее жители Новосибирской области обнаружили в лесах необычные розовые грибы. По словам специалистов, это съедобные грибы — мокруха пурпуровая, которые многие принимают за поганки и бояться их собирать.

Ранее сообщалось, что жители Урала в соцсетях пожаловались на дурно пахнущие грибы, на вид напоминающие половые органы. Как объяснил миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский, эти грибы называются мутинус Равенеля. Это близкий родственник лекарственного гриба весёлки, но гораздо меньше, их не следует бояться.