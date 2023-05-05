В Новосибирской области школьники выложили новое видео избиения «Выбирай, где умирать»: старшеклассники выложили видео избиения 13-летнего мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Новосибирской области разбирается в обстоятельствах жестокого избиения 13-летнего мальчика старшими подростками, сообщает «КП — Новосибирск». По информации издания, инцидент произошел в селе Сокур Мошковского района, школьники сняли драку на видео и выложили в сеть. На записи голос за кадром произносит «Выбирай, где умирать будешь», после чего подросток в кадре перебрасывает мальчика через бедро и начинает пинать ногами.

Мать избитого мальчика рассказала изданию, что написала заявление в полицию. По ее словам, она знает и 14-летнего обидчика сына, и 16-летнего оператора, который постоянно занимался буллингом пострадавшего. О драке женщина узнала не от сына, а лишь когда ее вызвали в полицейское подразделение по делам несовершеннолетних.

Видео, которое снимали, школьники начали перекидывать друг другу. Его увидел педагог и отправил в полицию. Меня тут же вызвали <...> Я посмотрела, и у меня слезы градом, слишком жестоко, — рассказала мать пострадавшего.

По ее словам, ребенок не рассказал о случившемся, потому что испугался, что над ним будут смеяться. Женщина объяснила сыну, что это не тот случай, и написала заявление в полицию. После этого парень, снимавший видео, приходил извиняться с деньгами и шоколадом.

Он хотел, чтобы я забрала заявление, но я этого делать не буду, — пообещала женщина.

Ранее в Ленинградской области 16-летний блогер пригласил 13-летнюю девочку в лес якобы для записи стрима, где убил ее множественными ударами молотком по голове. Происходящее снимала на видео 15-летняя подруга убийцы.