В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над подростком

https://static.news.ru/photo/c3e4ebf6-4dad-11eb-803f-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Новосибирской области/vk.com

В Новосибирской области проводят проверку в детском доме-интернате для умственно отсталых детей после появления в соцсетях информации об издевательствах над подростком.

Как сообщалось, органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом. Там его привязывали к кровати и избивали.

Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области организовали проверку данных о жестоком обращении с ребенком.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает следственное управление СК РФ по региону.

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