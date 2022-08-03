В Новосибирске задержали руководство местного Росздравнадзора

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Главу территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву и начальника отдела финансового обеспечения деятельности Александра Махнева задержали на 48 часов, пишет «РБК Новосибирск». В издании уточнили, что чиновников задержали по статье 91 УПК РФ. Сотрудников ведомства подозревают в совершении преступления.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева и начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александр Махнев задержаны на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого​. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

До этого представители прокуратуры и МВД по Новосибирской области провели обыски в ТО Росздравнадзора по региону. По информации издания, причиной стали подозрения в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.

Силовики задержали 29 июля подполковника полиции в Москве при попытке получить взятку в 10 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В полиции начали служебную проверку.