В Новосибирске вынесли приговор зарезавшему студента преподавателю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирском областном суде осудили преподавателя-психолога Дениса Миллера, который обвинялся в убийстве студента Дениса Губарева с особой жестокостью и доведении его девушки Софьи до самоубийства, сообщает «КП-Новосибирск». В итоге преступника приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Миллер обвинялся в совершении двух преступлений. Это убийство с особой жестокостью и доведение лица до самоубийства, — пояснил прокурор Виталий Хохрин.

Суд постановил, что Миллер не виновен в доведении Софьи до самоубийства, так как не делал для этого конкретных шагов и в момент трагедии находился в СИЗО, лишенный возможности связаться с ней. Осужденный в последнем слове сообщил, что не хотел подобного исхода событий и что искренне сожалеет о произошедшем.

Родители Губарева потребовали возмещение морального ущерба по 50 млн рублей на человека. Суд сократил это требование до трех млн рублей на двоих. Миллера обязали компенсировать 280 тысяч рублей, потраченных на похороны, и 75 тысяч — за процессуальные издержки.

Инцидент произошёл 16 февраля 2021 года, когда Миллер, Губарев и 18-летняя девушка Софья встретились около корпуса НГТУ, чтобы решить проблему с любовным треугольником. По имеющимся данным, Миллер в знак примирения предложил сопернику обняться, после чего достал нож и зарезал Губарева. Позже стало известно, что обвиняемый заранее готовился к убийству.