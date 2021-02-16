В Новосибирске студента зарезали у ворот вуза

https://static.news.ru/photo/2dc410e8-7053-11eb-88f4-96000091f725_660.jpg Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»/vk.com

В Новосибирске напротив корпуса одного из местных вузов зарезали 18-летнего парня. Личность убитого пока неизвестна.

Инцидент произошёл 16 февраля в 14:20 по местному времени. После короткой потасовки неизвестный напал на юношу с ножом. Последний от полученных травм скончался.

Как сообщили очевидцы событий, юноша скончался уже по дороге в больницу. На месте инцидента работает полиция.

Уже позднее стало известно, что убийцей может являться 22-летний житель города. Предполагается, что поводом для произошедшего послужил личный конфликт двух молодых людей на почве ревности. Предполагаемый злоумышленник опубликовал в соцсетях пост, в котором признаётся, что убил человека.

Убил я этого дурачка не из-за того, что он бабу увёл, это второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу»; «У меня есть честь», — написал молодой человек.

Тем не менее дальше в публикации он упрекает уже бывшую возлюбленную в доступности, передаёт издание Om1.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что трое жителей Костромы задержаны по подозрению в убийстве своего приятеля. Его расчленённое тело было найдено в квартире одного из жилых домов.

Сообщение о трагическом инциденте поступило в правоохранительные органы Костромской области 13 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, жертвой является местный житель 1987 года рождения.