В Новосибирске ввели режим «чёрного неба»

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В ночь на 28 ноября в центре Челябинска депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев открыл свой новый ночной клуб и устроил по этому поводу грандиозную дискотеку. Всё бы ничего, но в городе действует запрет на работу ночных заведений из-за пандемии коронавируса. Поэтому праздник прервали ворвавшиеся туда полицейские.

Попасть в ночное заведение можно было только со специальным кодом, но его удалось найти. Там было очень много народу, музыка и танцы. Никакого соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Руководил...