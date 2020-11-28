В Новосибирске ввели режим «чёрного неба»

https://static.news.ru/photo/e33d3696-317b-11eb-ab37-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Кряжев/РИА Новости
Режим «чёрного неба» ввели в Новосибирске до 30 ноября. О погодных условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей II степени опасности предупредили также жителей Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска Кемеровской области.
В период с 15:00 27 ноября до 15:00 30 ноября 2020 года в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — говорится в сообщении Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на 29 ноября в Новосибирске ожидается погода без осадков, восточный ветер 2–7 м/с, температура опустится местами до минус 20 градусов.
С 27 по 28 ноября режим «чёрного неба» действовал также в Барнауле и Бийске Алтайского края.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году в России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. Самая неблагоприятная ситуация в Самарской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. За девять месяцев текущего года зафиксировано втрое больше случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы по сравнению с 2019 годом и на треть превышен показатель десятилетней давности. В общей сложности за три квартала текущего года зарегистрирован 171 случай загрязнения. Более половины из них — 112 — приходятся на долю Самарской области. В тройку лидеров входят также Бурятия (22 случая) и Оренбургская область (9 случаев). Среди городов по количеству загрязнений выделяются Самара, Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.