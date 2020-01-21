https://static.news.ru/photo/25c982e4-3c45-11ea-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирский сотрудник ДПС, который залил в служебную машину вместо стеклоочистителя виски, уволен по результатам проверки. Видео с ним разошлось по соцсетям.

В ролике полицейский говорит, что, с одной стороны, у него нет стеклоомывающей жидкости, с другой стороны, работая в ДПС, он может себе такое позволить.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейский был уволен с формулировкой «за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

Как писал NEWS.ru, 21 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, который был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно. Очевидцы сняли «транспортировку» мужчины на видео — полицейским пришлось вывозить его из терминала на тележке. На кадрах видно, что тот лежит плашмя и громко воет.