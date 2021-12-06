В Новосибирске предсказали «канитель» из-за сокращения числа мигрантов

Из-за уменьшения числа мигрантов на российских стройках может начаться «канитель, которую можно растянуть на долгие годы», так как придётся создавать производственную базу, которой нет во многих регионах, заявил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Он уточнил, что на российских стройках по-прежнему продолжают работать мигранты, но к уровню их профподготовки почему то ни у кого не возникает вопросов, пишет «Царьград».

Естественно, что мы начинаем готовить новые кадры. Но для того чтобы подготовить новые кадры, надо создать ещё производственную базу, а она разрушена во многих регионах. Начинается вся эта канитель, которую можно растянуть на годы, — высказался Антонов.

По его мнению, глава Минстроя Ирек Файзулин несколько ухудшает в своих словах реальную действительность. Антонов заверил, что некоторые регионы уже готовы заменить мигрантов российскими рабочими. Он уточнил: в России достаточно подготовленных кадров для замены хотя бы некоторой части иностранных рабочих. По мнению политика, запустить этот процесс можно гораздо быстрее, если власти обратят внимание на профессионально-технические училища, оставшиеся с советских времён.

Нужно провести ревизию имеющегося оборудования, учебного оборудования, что там есть. И конечно, необходимо, скажем, вкладываться в новые учебные пособия, в новые учебные классы, — резюмировал Антонов

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, однако для этого сначала нужно подготовить кадры. Этот процесс связан в том числе с ростом производительности труда, уточнил глава ведомства.