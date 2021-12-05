В Минстрое назвали условия сокращения числа мигрантов на стройках

Любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, однако для этого сначала нужно подготовить кадры. Этот процесс связан в том числе с ростом производительности труда, заявил РИА Новости глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры — и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь, — сказал Файзуллин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предложили заменить часть занятых в сфере ЖКХ мигрантов техникой и механизировать процесс уборки улиц. Кроме того, отмечалось, что к этой работе вахтовым методом можно привлекать жителей из соседних регионов.

До этого в связи с несколькими резонансными происшествиями в России, участниками которых становились выходцы из среднеазиатских республик и Кавказа, с инициативой о сокращении числа работающих в сфере ЖКХ мигрантов выступили ряд политиков и экспертов. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сокращение числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года. По его мнению, чтобы сократить количество трудовых мигрантов на строительных объектах столицы, нужно обновить программы подготовки рабочих и управленцев.