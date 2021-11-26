Назван срок, за который Москва избавится от мигрантов

Процесс сокращения числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По мнению эксперта, чтобы сократить количество трудовых мигрантов на строительных объектах столицы, нужно обновить программы подготовки рабочих и управленцев. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Вопрос стоит в кардинальном изменении темпов, уровня и производительности труда на строительных объектах. Это потребует разработки, переработки учебных программ для рабочих, для управленцев среднего звена, для руководителей компаний. Существующие программы, которыми мы пользуемся, не отвечают современным требованиям, — рассказал Бочкарёв.

При этом он отметил, что процесс разработки программ, подготовки преподавателей, учебных центров займет два-три года. И на этом рубеже можно будет говорить о возможности быстрой замены иностранной силы.

Ранее российский депутат Михаил Делягин возмутился акцией протеста перед посольством Таджикистана в Москве, в которой приняли участие около тысячи граждан страны. Причиной акции протеста стало убийство 29-летнего жителя Хорога (населённый пункт в Таджикистане). Но российского депутата взбесила не сама акция, а бездействие российских силовиков. Они приехали к посольству на нескольких автобусах с включёнными проблесковыми маячками, но никого разгонять не стали, не смотря на действующие в Москве ковидные ограничения.