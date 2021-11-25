Труд мигрантов в сфере ЖКХ предложили заменить техникой

Сократить число работающих в сфере ЖКХ мигрантов в России можно, если заменить часть работников на технику и механизировать процесс уборки улиц, заявила глава ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Юлия Белехова. Она также предложила привлечь жителей регионов к этой работе с помощью вахтового метода, передаёт «Радио 1».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства нужно больше техники для того, чтобы уменьшить количество людей. Если будет техника, то, разумеется, не нужно будет метлой мести, а всё-таки это будет механизированная уборка. И есть сегодня такая практика хорошая как вахтовый метод, когда из наших соседних регионов приезжают люди для того, чтобы заниматься работой в сфере ЖКХ, — пояснила Белехова.

Она уточнила, что люди неохотно соглашаются на такую работу, поэтому россиянами получится заменить только 10% мигрантов. При этом, по словам Белеховой, миграционная политика напрямую затрагивает вопрос безопасности жителей области. Учитывая необходимость в притоке рабочей силы в области ЖКХ, Белехова предположила, что стоит сделать упор на современную технику.

Технологии зашли далеко вперёд, а почему-то в обслуживание домов пока не пришли, — резюмировала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов, занятых черновыми работами в коммунальной сфере. По его словам, на крупных предприятиях ЖКХ иностранных работников практически нет.