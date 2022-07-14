В Новосибирске посадили 15 наркодилеров из «Алисы в стране чудес»

Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске посадили в тюрьму членов крупной банды наркодилеров: 15 человек на протяжении восьми лет успешно продавали запрещенные препараты при помощи сети магазинов «Алиса в стране чудес». Руководившая бизнесом семейная пара Бурковых получила 15 лет колонии строгого режима, пишет «Сиб.фм».

14 июля 2022 года Железнодорожным районным судом г. Новосибирска окончено провозглашение приговора по уголовного делу в отношении 15 лиц, обвиняемых в совершении ряда преступлений, связанных с участием в преступном сообществе и незаконным оборотом наркотических средств, — рассказали в суде.

В колонию строгого режима кроме Бурковых также отправили еще семерых наркодилеров: все они получили от 9 до 13 лет. Еще шестеро преступников будут отбывать наказание в колонии общего режима, однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через интернет. При задержании у них было изъято 40 кг «синтетики».