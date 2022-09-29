В Новосибирске попытались поджечь военкомат Подозреваемый в попытке поджога военкомата задержан в Новосибирске

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В Новосибирске попытались поджечь здание военного комиссариата. Об этом сообщили в правительстве области. В окно здания злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошел утром в четверг, 29 сентября. Злоумышленник попытался поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому району Новосибирска.

В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, — рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Возгорание было оперативно ликвидировано, подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные мероприятия. Имущество и помещение военкомата не пострадали.

Во Владивостоке две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черёмуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился ночью 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата на Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.

В ночь на 23 сентября в нескольких регионах России зафиксированы попытки поджога военных комиссариатов и административных зданий. ЧП произошли в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае.