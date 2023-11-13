В Новосибирске полуторагодовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Новосибирске, он полчаса пролежал на земле, пока случайный прохожий не вызвал скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По информации канала, семья, где живет ребенок, благополучная.

По предварительной информации, когда все спали, годовалый малыш лежал с отцом в кровати и решил полезть к окну, открыл его и выпал. Двое очевидцев рассказали, что видели, как с 18-го этажа падает какой-то объект, но внимание на этом они не заострили. Сейчас ребенок находится в больнице с переломом таза и ушибами ребер и почки.

Ранее в подмосковных Химках погиб девятилетний ребенок, который сорвался с окна 21-го этажа. В этот день школьник занимался с родителями физкультурой на улице и пришел домой раньше них. Мальчик решил залезть на подоконник, чтобы проверить, идут ли его мама с папой. Из-за того, что одна его рука была загипсована, он не смог удержать равновесие и выпал.

В августе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Москве на улице Шипиловской. Отец оставил малышку под присмотром 13-летней родственницы, и на момент инцидента в квартире его не было. В том же месяце в Перми девочка выпала из окна 11-го этажа в жилом комплексе «Авиатор». От полученных травм ребенок скончался на месте.