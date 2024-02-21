В Норильске инвалид умер после отказа таксиста везти его в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Норильске возбуждено уголовное дело после смерти 62-летнего местного жителя с инвалидностью, которого водитель такси отказался везти в больницу, сообщает пресс-служба регионального СК. Как отмечается, мужчина добрался до лечебного учреждения на другой машине, после чего скончался.

По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 У РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 16 февраля. Мужчина собирался на плановый прием к врачу. По версии следствия, он вызвал такси, супруга села впереди, но водитель потребовал ее пересесть на заднее сиденье. На этой почве возник конфликт, и таксист применил физическую силу, чтобы заставить пожилых супругов покинуть автомобиль.

Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате острой коронарной недостаточности. Личность 50-летнего водителя такси установлена.

Ранее стало известно о смерти в Перми 20-летней местной жительницы, которую сбило колесом фуры на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Инцидент произошел 16 февраля, у грузовика МАЗ во время движения отсоединилось колесо. Шина отлетела и сбила 36-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, стоявших на обочине. Пострадавшую поместили в реанимационное отделение. Несколько дней она провела в коме и скончалась, не приходя в сознание, 19 февраля.